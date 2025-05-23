Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin kronik sorunu haline geldi.

Birçok vatandaşı yaralayan ve ölmelerine neden olan başıboş sokak köpeklerinin toplatılması ve güvenli bir şekilde barınaklara alınması gerekiyor.

Bununla ilgili yasa, Meclis'ten geçti.

Ancak bazı başıboş köpek savunucuları, bu yasaya karşı çıkıyor ve köpeklerin toplatılmasını istemiyor.

Şimdi ise başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı çıkanlar, greve hazırlanıyor.

AÇLIK GREVİ YAPACAKLAR

İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de bazı gruplar, başıboş köpekler için 3 günlük açlık grevine başlıyor.

X hesabı üzerinden de bu grevin detaylarını duyurmaya başladılar. Yasaya karşı çıktıklarını belirten gruplar, vatandaşları greve destek vermeye çağırdı.

KONUMLAR PAYLAŞILDI

X hesabından paylaşım yapan bu gruplar, vatandaşlara grevlerine katılmaları için konum bilgisi de paylaştı.

Ayrıca açlık grevine başlayanlar, belediyelerin de karşısında olduğunu ve hayvanların toplatılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.