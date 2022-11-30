- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 33 gözaltı
İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 33 gözaltı
- 30.11.2022 - 09:55
- Güncelleme : 30.11.2022 - 10:10
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alındı.
Dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
33 şüpheli gözaltına alındı
Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi.
Çok sayıda mağdur tespit edildi
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, çetenin, dara düşmüş kişilere faiz karşılığında para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları ileri sürüldü.
İHA'nın haberine göre, örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı.