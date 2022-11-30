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    İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 33 gözaltı

    Tefecilik yapan suç örgütüne 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken birçok vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi.
    • 30.11.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 10:10
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    İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 33 gözaltı

    İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alındı.

    Dün sabah saatlerinde İstanbul merkezli Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    33 şüpheli gözaltına alındı

    Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda suç örgütünün 33 üyesi gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi.

    İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 33 gözaltı #1

    Çok sayıda mağdur tespit edildi

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, çetenin, dara düşmüş kişilere faiz karşılığında para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları ileri sürüldü.

    İHA'nın haberine göre, örgütlü şekilde tefecilik faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri anlaşıldı.

    İstanbul merkezli tefecilik operasyonu: 33 gözaltı #2


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