İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'da güvenliği sağlamak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Polis ekipleri, asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

BİRÇOK İLÇEDE SAHAYA İNİLDİ

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

SÜRÜCÜ BELGESİ VE GBT KONTROLÜ

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.