İstanbul çöp dağlarında İzmir'e benzemeye başladı

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CHP'li belediyeler çöple gündeme geliyor.

CHP'nin yönettiği ilçelerde yaşanan çöp sorununa her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Maltepe ve Kartal'ın ardından Sancaktepe'de de çöp dağları kendisini göstermeye başladı.

VATANDAŞ İSYANDA

İstanbul ve İzmir'de çöp dağlarını gören vatandaşlar, durumu sosyal medyadan ifşalayarak çözüm arıyor.

Sancaktepe'de yaşayan vatandaşlar da X hesabından çöp dağlarının fotoğrafını paylaşarak duruma çözüm bulunmasını istedi.

BEYOĞLU'NDA DA DURUM AYNI

Çöp sorunu Beyoğlu'nda da kendisini gösteriyor. Bölgede yaşayan vatandaşlardan birisi, "Bu çöpler kokmaya başladı. 2 gün önce konteyneri değiştirin ya da gelin yıkayın oturamıyoruz sinekten, çok kötü kokuyor dedik hala gelen yok. Buradan yazmadığımız sürece kimse umursamıyor." diyerek belediyeye X üzerinden seslendi.