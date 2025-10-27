'İstanbul Senin' soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son yaşanan gelişmede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sürerken, geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi kayda geçti...

SAVCILIĞIN 7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİYLE SULH CEZA HAKİMLİĞİNE GÖNDERDİĞİ SEVK YAZISI

Savcılığın 7 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, örgütün eylemlerinin araştırılması esnasında, soruşturma dosyasında yer alan örgüt yöneticisi Murat Ongun'a ait ses kaydında özetle, "Önce tüm İstanbul'un sonrasında tüm Türkiye'nin kişisel verilerini ve konum bilgilerinin örgütün amaçları dahilinde ele geçirip kullanma niyetlerini belirttiği" ifade edildi.

Yazıda, savcılığın talimatıyla İBB Başakşehir Veri Merkezi'nde kolluk ve USOM yetkilileri ile gerçekleştirilen arama ve incelemeler neticesinde, "İstanbul Senin" uygulaması içerisine işlenmiş 4,7 milyon kişinin kişisel verileri ve konum bilgilerinin birleştirilerek, Almanya ve Amerika ülkelerine gönderildiği (kişisel verilerin yurt dışına gönderilmesiyle ilgili soruşturma işlemleri bilahare değerlendirilmektedir) kaydedildi.

"İBB YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ GÖNDERİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR İZİN ALMADI"

Sevk yazısında, söz konusu verilerin yurt dışına gönderilmesiyle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) soruşturma kapsamında verdiği cevap yazısı ile "İBB'nin yurt dışına kişisel veri gönderilmesi için herhangi bir izin veya bildirim" yapmadığının anlaşıldığı belirtildi.

"SÖZ KONUSU EYLEMLERİ ÖRGÜT HİYERARŞİSİ İÇERİSİNDE GİZLİLİKLE YÜRÜTTÜKLERİ ANLAŞILMIŞTIR"

Yine USOM incelemesinde, İBB bünyesinde kurulan "İBB Hanem" isimli uygulama içerisine 11 milyondan fazla vatandaşa ait seçim sandık verilerinin yüklendiği belirtilen yazıda, alınan ifadelerde seçim sandık verileriyle kişilerin konum bilgilerinin eşleştirme çalışmalarının yürütüldüğü, bu çalışmalara ek olarak kişilerin İBB bünyesindeki diğer bilgilerinin de işlenmeye çalışıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

Yazıda, "Bu kapsamda örgütün amaçları doğrultusunda tüm İstanbulluların sandık verilerini ele geçirerek İBB bünyesinde elde ettiği diğer verilerle birleştirerek örgüt amaçları kapsamında çalışmalar yürüttükleri, yine İBB Hanem içerisinde bulunan ve özel nitelikli kişisel veri olan sandık verilerini üçüncü kişilere mail olarak gönderdikleri, söz konusu eylemleri örgüt hiyerarşisi içerisinde gizlilikle yürüttükleri anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

SEVK YAZISINDA 7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Sevk yazısında, Emrah Yüksel, Erol Topçu, Esra Huri Bulduk, Iraz Bıyık, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş'in, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmaları istendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6’sı, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Son dakika gelişmesinde ise, İstanbul Senin operasyonunda 6 kişi tutuklanırken, 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 ayrı şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

GÖZALTINA ALINAN BAZI ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin kimlikleri ise şöyle: