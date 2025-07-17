İstanbul Valiliği, Şile Belediye Başkan Vekilliği seçimi takvimini açıkladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ederken, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme kayda geçti.

Yaşanan gelişmede, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 14 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda Kabadayı hakkında tutuklama kararı verildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, aynı tarihte verdiği olur ile Özgür Kabadayı’yı görevden uzaklaştırdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereği, Şile Belediye Meclisi'nin başkan vekilini seçmek üzere 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanacağı duyuruldu.

"21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANMASI, VALİLİĞİMİZCE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"

Valilikten yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: