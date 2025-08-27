İstanbul Valiliği'nden CHP'nin 'metro kapatıldı' iddiasına yalanlama

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medyada, “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

SADECE 2 ÇIKIŞ, GÜVENLİK AMAÇLI KAPALI OLACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, söz konusu etkinlikte güvenlik kontrollerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı, Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışının kullanıma kapatılacağını duyurdu.

METRONUN DİĞER ÇIKIŞLARI KULLANIMA AÇIK

Şişhane Metro Durağı’na ait diğer çıkışlar ise normal şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

Valiliğin açıklaması şöyle: