İstanbul ve Ankara dahil 14 il için yağış uyarısı

Yurt genelinde uzun zamandır aşırı sıcak hava etkili oluyor.

Sıcaklıklar 40 derece üzerine çıkarken termometreler, 55 dereceleri gördü.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), beklenen müjdeyi paylaştı.

Buna göre, yurt geneli yağmurlu bir havanın etkisine girecek.

İSTANBUL DAHİL 14 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul dahil 14 ilde sağanak yağış beklendiğini duyuran MGM, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde biraz azalacağını, ancak genel olarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

4 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

1 Ağustos(yarın) itibariyle önümüzdeki dört gün boyunca Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu, Kütahya, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle akşam saatlerinde Tekirdağ’ın batı kesimleri ile Edirne çevresinde yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinin düşebileceği ifade ediliyor.