İstanbul ve Ankara'da mesai bitti trafik çilesi başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu yağışla beraber Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, Hasdal-Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde, Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişlerde araçlar yavaş ilerliyor.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 87'Yİ GÖRDÜ

D-100 karayolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklı, TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında da yoğun trafik gözleniyor.

Trafik yoğunluğu ve yağışın da etkisiyle toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde kalabalık oluştu. Zaman zaman seferlerde de aksamalar meydana geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 ölçüldü.

BAŞKENT ANKARA'DA DA DURUM FARKSIZ DEĞİL

Akşam saatlerinde mesai bitimiyle birlikte Ankara şehir içinde de trafik durma noktasına geldi.

Bu durumun üzerinde bir de kentte etkili olan fırtına da eklenince, Ankara'nın bazı bölgelerinde görüş mesafesi düştü.

Konya’yı Ankara’ya bağlayan kara yolunda etkili olan kum fırtınası, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Altınekin ile Cihanbeyli ilçeleri arasındaki güzergâhta yoğunlaşan fırtına nedeniyle görüş mesafesi yer yer ciddi şekilde düşerken, trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanıyor.

Özellikle Cihanbeyli ilçesi Ağabeyli Kavşağı mevkiinde etkisini artıran kum fırtınası, kara yolunda zaman zaman trafiğin durdurulmasına neden oldu.

MANSUR YAVAŞ'IN "YAPAY ZEKAYA SORUN" ÇIKIŞI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde kentte artan trafik yoğunluğuna yönelik eleştirilere Kasım ayında sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Yavaş, paylaşımında “Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!” ifadelerini kullandı.

Trafik sorununa ilişkin görüşlerini bir kez daha yineleyen Yavaş, yeni yollar açmanın kalıcı bir çözüm olmadığını işaret etti.

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, 29 Mart 2024’te yaptığı bir konuşmada “Ne kadar çok yol açarsanız, trafik o kadar sıkışır” ifadelerini kullanmıştı. Aynı konuda 20 Kasım 2024’te Belediye Meclisi toplantısında konuşan Yavaş, “Fazla yol yapmanın trafiği artırdığını iddia ediyorum, bunu ezbere söylemiyorum. Buna Braess Paradoksu deniyor” sözleriyle görüşünü bilimsel bir temele dayandırmıştı.