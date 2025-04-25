İstanbul ve Marmara kıyılarındaki tsunami risk alanları belirlendi

DHA

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerden de hissedildi.

Deprem anında Boğaz'da oluşan bir metrelik dev dalga, tsunami riskini gündeme tekrar getirdi.

TSUNAMİ HARİTASI GELİŞTİRİLDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili İstanbul ve Marmara kıyılarında tsunamiden etkilenecek taşkın alanlarının yer aldığı harita geliştirdi.

Doç. Dr. Özçelik, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunaminin etkilerini önceden tahmin etmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

ZAMANINDA BİLGİLENDİRME AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Özçelik, Marmara'da meydana gelmesi muhtemel bir deprem ve tsunami sonrasında ortaya çıkabilecek etkilerin doğru tahmin edilmesi, vatandaşların zamanında bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

"Böylece afet öncesi tedbirler alınabilir, afet sonrası müdahale ve planlamalar daha etkin hale getirilebilir." diye konuşan Doç. Dr. Özçelik, hazırlanan risk zonları; kıyı bölgelerinde 5, 10 ve 20 metrelik deniz taşkınlarının etkileyebileceği alanları kapsadığını dile getirdi.

"SINIRLI OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Özçelik, "Haritalar; tsunami dalga yüksekliği, heyelan, gelgit, karasal taşkınlar gibi birçok faktörü içeren geniş çaplı bir risk değerlendirmesi sunuyor. Tsunami etkileri, özellikle düşük eğimli kıyı alanlarında daha belirgin şekilde hissedilecektir. Buna karşılık Marmara'nın iç koylarında, Haliç'te ve Boğaz çevresindeki etkilerin daha sınırlı olacağını öngörüyoruz." dedi.

"BU MODEL, ŞEHİR ALANLARINDA DAHA DOĞRU TAHMİNLER YAPILMASINI SAĞLIYOR"

Doç. Dr. Özçelik, risk haritalarının hazırlanmasında Japonya Uzay ve Havacılık Dairesi tarafından geliştirilen İleri Yer Gözlem Uydusu (ALOS)'un Sayısal Yüzey Modeli verilerinden yararlanıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: