İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda, kenarda bekleyen sürücülere ceza yağmuru İstanbul'da havalimanları yolu üzerinde bekleyen araçlar trafiği tehlikeye sokuyor.. Havalimanlarındaki otoparkları kullanmayan bu araç sürücüleri para cezasıyla karşı karşıya..

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Özel Haber

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde fazlasıyla karşınıza çıkan bir durum var.

Yolun kenarına park eden araçlar.

Otoparkı kullanmak yerine yolun kenarında bekleyen bu araçların sürücüleri para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Cezası 960 lira

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmenin cezası 690 TL.

Ceza puanı ise 15’dir.

Eğer hakkınızda trafiği tehlikeye atma suçundan işlem yapılırsa hakkınızda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenebilir.

Cezalar sürücülere ulaşacak

Havalimanı yolunda kesilen cezalar yakında sürücülere ulaşmaya başlayacak..