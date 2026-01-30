İstanbul'a kar yeniden geliyor: AKOM tarih verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'a kar tekrar geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

AKOM UYARDI: İSTANBUL'A KAR GELİYOR

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar hızla düşecek.

HAFTANIN SON İŞ GÜNÜ YAĞMURLU GEÇECEK

Bugün gün içerisinde en düşük 11 ve en yüksek 13 derece sıcaklıklar görülecek.

Günün devamının hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Cumartesi günü sıcaklıkların hissedilir seviyede düşeceği öngörülüyor.

Değerlerin en düşük 6 ve en yüksek 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Haftanın son gününde sıcaklık değerlerinin daha da düşmesi bekleniyor.

En düşük 5, en yüksek 8 derece değerler görüleceği ve rüzgarın şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

Yeni haftayla beraber AKOM, sıcaklıkların 1-5 derece aralığına gerileyeceğini belirtti.

Sıcaklıkların daha da düşmesiyle karla karışık yağış geçişi öngörülüyor.

KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANACAK

Salı günü ise sıcaklıkların 1-4 derece aralığına kadar düşüş göstereceği belirterek, vatandaşları olası buzlanma ve ulaşım zorluklarına karşı uyardı.

Kentin 2 ve 3 Şubat'ta tekrar beyaz manzarayla güne başlayacağı kaydediliyor.

ÜLKE GENELİNDE SOĞUK HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

MGM, bu soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, aktarıyor.

Vatandaşların güncel uyarıları takip etmesi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve araçlarında kış lastiği bulundurmaları öneriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

30 Ocak Cuma:

31 Ocak Cumartesi:

1 Şubat Pazar:

2 Şubat Pazartesi:

3 Şubat Pazartesi: