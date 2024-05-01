İstanbul'da 1 Mayıs manzaraları: Polislerle göstericiler arasında arbedeler yaşandı İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen grup gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

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ensonhaber.com

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı.

Yasağa rağmen İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında toplanan grup, Taksim'e yürümek istedi.

Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti.

Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

Okmeydanı, Taksim ve Şişli'de ortalık karıştı

Okmeydanı'nda da sloganlar atarak Taksim'e yürüyen gruba polis müdahale etti.

Ayrıca yasak olmasına rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik grup, Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu.

Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.

Öte yandan Beşiktaş meydanına gitmek için polisin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba müdahale edildi.

Beşiktaş'ta da durum değişmedi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı.

Yasağa rağmen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan meydana doğru yürümek istedi.

Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti.

Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.