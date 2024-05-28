İstanbul'da 1,5 milyon sahte dolar ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin Amerikan doları ele geçirildi, 3 kişi yakalandı. Ele geçirilen sahte paranın, Irak’ta üretilip yurda sokulduğu ve şebeke tarafından Türkiye piyasasına sürülmeye çalışıldığı anlaşıldı.

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İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen “Parada Sahtecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçları çerçevesinde yabancı uyruklu şahısların, Irak’ta ürettikleri sahte Amerikan dolarlarını Türkiye’ye getirdikleri belirlendi.

Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, kalpazanların 22 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında sahte 1 milyon 500 bin ABD dolar parayı piyasaya sürmek için Fatih ilçesinde buluşacaklarını belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

1,5 milyon sahte ABD doları ele geçirildi

Belirlenen buluşma noktasına düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin sahte ABD doları ve 1 dijital materyalle birlikte 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen dijital materyalin inceleyen Mali Polis, şebekenin arkasını deşmeye çalıştı. İncelemeye alınan dijitallerden ve yakalanan şüphelinin sorgusundan yola çıkan emniyet güçleri, operasyonu genişletti.

2 farklı adrese peş peşe operasyon: 28 bin sahte ABD doları daha bulundu

23 Mayıs Perşembe günü Kâğıthane ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 2 farklı adrese peş peşe baskın düzenlendi.

Bu noktalarda da sahte 28 bin 900 ABD doları, suç geliri olan 5 bin 500 dolar, başka şahıslara ait kimlik bulunduran 2 şüpheli şahıs 2 adet sahte kimlik belgesi ile birlikte gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı

Yakalanan 1 şüpheli hakkında, 24 Cuma günü sevk edildiği adli makamlarca “Adli Kontrol” hükümleri uygulandı.

Şebekenin diğer 2 üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan ele geçirilen sahte dolarlar emniyette sergilendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)