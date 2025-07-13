İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için bisiklet turu düzenlendi

İstanbul'da, 15 Temmuz Derneği ile Bisiklet Federasyonunca "Tek Bayrak Altında Kardeşlik İçin Pedal Çevir" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki turda yaklaşık 500 bisikletçi yarıştı.

"Tek Bayrak Altında Kardeşlik İçin Pedal Çevir" sloganıyla Taksim'den başlayan tura İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç katıldı.

Vali Gül, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul'un her tarafında çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

"BUNUN AMACI 15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATMAK"

Bugün de İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonunda 15 Temmuz Derneği ile ve çeşitli bisiklet derneklerinin katıldığı bir yarış düzenlendiğini belirten Gül, "İstanbul Boğazı'nın da geçileceği yaklaşık bir saatlik yarış var. Bunun amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak. 15 Temmuz'un hem anma boyutu hem de kutlama boyutu var. Anma boyutunda 253 şehidimiz var. Kutlama boyutunda bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. Olabildiğince 7'den 70'e bu coşkunun yaşanmasıyla ilgili etkinlikler yapılıyor. Sporcularımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TURU TAMAMLAYAN BİSİKLETÇİDEN GAZZE MESAJI

Turunu tamamlama başarısını gösteren yarışmacılardan Ferdinaz Koyuncu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiğinde duyguların daha anlamlı hale geldiğini dile getirdi.

Koyuncu, "Allah hainlere hiçbir zaman fırsat vermesin. Şu anda Gazze'de devam eden hainliğin de son bulmasını diliyorum. Gerçek manada tüm insanlara özgürlüklerin hakim olduğu bir dünya istiyoruz." dedi.

Turun tamamlandığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.