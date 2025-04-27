İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha

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İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından artçılar yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul'da saat 22.43'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece'de gerçekleşen deprem, 9.36 kilometre derinlikte kaydedildi..

PANİK YAŞANDI

Deprem, İstanbul’un batı ilçeleri başta olmak üzere çevre bölgelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik oluştu.