İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini hatırladı...

Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğüne dair detayları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), X üzerinden paylaştı.

MARMARA'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul’un Silivri açıklarında, Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre sarsıntı, saat 13.36’da yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLER VE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Silivri’ye yaklaşık 25 kilometre mesafede olan deprem, çevre ilerden ve ilçelerden de hafif şekilde hissedildi.

VATANDAŞLARA BİLDİRİM GELDİ

İstanbul'da yaşayan vatandaşların çoğu depremi hissederken, telefonlarda bulunan deprem uygulamalarından da mesaj geldiği bildirildi.

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