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İHA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

YANGIN GECE YARISI ÇIKTI

Gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede çatının tamamını sardı.

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ALEVLER DİĞER BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın merdiveniyle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak yandaki binalara sıçramasını önledi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıktığı binada kayınvalidesinin yaşadığını söyleyen Volkan Çeçen, yaşananları şöyle anlattı:

“Yanan ev kaynanamın evi zaten. En üst katta oturuyordu. Telefon geldiğinde koştuk. Çatı komple yanıyordu. Allah razı olsun, ekipler yetişti. Kapıyı açtıklarında ateş yüzlerine vurmuş, birileri var sanıp yukarı çıkmışlar ama kendilerini zor dışarı attılar.”

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.