İstanbul'da açık alanda yüksek sesli müziğe para cezası

Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız edenlerin sayısındaki artış, bu konuda bir yaptırım kararını beraberinde getirdi.

İstanbul Valiliği; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

MÜZİK YAYIN CİHAZLARI İLE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDECEK ŞEKİLDE GÜRÜLTÜ YAPILMAYACAK

Valilikten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

Bu duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır.

HANGİ ALANLARDA MÜZİĞİN SESİNİ AÇARKEN DİKKAT EDİLMELİ

-Meydanlarda

-Halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda

-Toplu taşıma araçlarında

-Duraklarda

-Sahil ve plajlarda