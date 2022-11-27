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    İstanbul'da Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı

    Esenyurt'ta alkollü sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı. Hostes olmak isteyen Gökçe’nin tabutuna kırmızı fular konuldu.
    • 27.11.2022 - 14:46
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    İstanbul'da Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı

    İstanbul Esenyurt Haramidere mevkiinde, 8 Kasım günü, ehliyetsiz ve alkolü sürücü S.H'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı.

    Esenyurt Mevlana Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Gökçe'nin ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

    Gökçe’nin tabutuna hayalini kurduğu hostesliğin simgelerinde, kırmızı fular takıldı.

    "Bunu bize yaşatanların da canları yansın"

    Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçe’nin cenazesi, Büyükçekmece mezarlığına defnedildi.

    Aleyna Nur Gökçe’nin annesi ise cenaze arabasının ardından ağıtlar yakarak, "Benim canım yandı, bunu bize yaşatanların da canları yansın." dedi.

    İstanbul da Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı #1

    "Hostes olacaktı, biraz daha çalışıp seneye tekrar sınava girecekti"

    İHA'nın haberine göre; cenaze töreninde konuşan acılı baba Recep Gökçe, "18 gün yaşam savaşı verdi kızım. Bunu bize yaşatanlara çok büyük cezalar verilsin başka Aleynalar ölmesin. Hayalleri vardı uçmak istiyordu.

    Hostes olacaktı, İngilizcesi zayıf diye biraz daha çalışıp seneye tekrar sınava girecekti. Baldızımın dükkanının önünde Aleyna’yı öldüren şahıs, 13-14 sene önce 66 yaşındaki bir kadını ezerek öldürmüş.

    40 gün cezaevinde yatıp çıkmış. Bu nasıl adalet? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Büyük ceza almasını istiyorum. Gerekirse müebbet hapis cezası alsın kolay yetişmiyor çocuklarımız." diye konuştu.

    İstanbul da Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı #2

    İstanbul da Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı #3

    İstanbul da Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı #4

    İstanbul da Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı #5

    İstanbul da Aleyna Nur Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı #6


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