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İHA

İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki banka girip uyuyan ‘Beyaz’ isimli köpek, mesai bitimiyle kapıların kapanması sonucu içeride mahsur kaldı.

Uyandıktan sonra dışarı çıkmaya çalışırken hareket algılayıcıları devreye girdi ve alarm çaldı.

Çevredeki vatandaşlar hırsızlık olduğunu düşünerek panik yaşadı.

BANKADA UYUYAKALDI

Bir alışveriş merkezindeki banka içerisine giren Beyaz, sıcak havadan kaçmak için serin yer ararken bankada uyuyakaldı.

İçeride kalan köpek, mesai bitimi sonrası kapılar kapanınca dışarı çıkmak istedi.

Hareket eden köpek, alarm sistemini tetikledi ve çevrede panik başladı.

“ALARM SESİ GELİNCE HIRSIZ SANDIK”

Köpeğin sahibi Mehmet Sadık, alarm sesi duyduklarında hırsızlık şüphesiyle korktuklarını belirterek “Alarm sesi geldi, korktuk. Sesi duyunca ‘acaba hırsız mı girdi?’ diye düşündük. Bir baktık bizim köpeğimiz Beyaz içerdeydi. Biz de çok şaşırdık.” dedi.

“İÇERDE BEYAZ’I GÖRÜNCE HERKES GÜLDÜ”

Bankanın yanında arkadaşlarıyla sohbet eden Ali Meftunizade ise yaşananları şöyle anlattı:

“Arkadaşımızı ziyarete gelmiştik, sonra alarm çaldı. Panikledik, bankaya baktık. Beyaz içeride hareket edince sensörler alarmı devreye soktu. Hava sıcaktı, Beyaz bankanın klimalı ortamını serin bulup uyumuş. Mesai bitince kapıyı kapatmışlar. Alarm çalınca genel merkezden çalışanlara haber gitmiş, kameradan bakınca köpek olduğu anlaşıldı ve panik azaldı. Personel gelip Beyaz’ı çıkardı, herkesin yüzü güldü.”

PANİK ANLARI KISA SÜRDÜ, BEYAZ SAĞ SALİM KURTULDU

Alarmın yanlışlıkla köpek tarafından tetiklenmesi kısa süreli paniğe yol açtı.

Ancak güvenlik ekipleri ve banka çalışanlarının hızlı müdahalesiyle Beyaz sağ salim dışarı çıkarıldı.

Olay, alışveriş merkezindeki diğer esnaf ve çevredeki vatandaşlar arasında gülümseten bir anı olarak kaldı.