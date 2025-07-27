İstanbul’da baraj alarmı: Su seviyesi her geçen gün düşüyor

Megakent'te barajlar korkutuyor...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, İstanbul genelinde barajlardaki su seviyesi, son günlerde düşüş eğilimini sürdürüyor.

Mevsim sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması ve yağışların yetersiz kalması barajları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 54,89

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, 27 Temmuz itibarıyla megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,89 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 72,79 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 30,84 ile Istrancalar Barajı oldu.

İŞTE ORANLAR

İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

- Alibey Barajı yüzde 38,59

- Büyükçekmece Barajı yüzde 52,7

- Darlık Barajı yüzde 65,16

- Elmalı Barajı yüzde 71,17

- Istrancalar Barajı yüzde 31,66

- Kazandere Barajı yüzde 46,86

- Pabuçdere Barajı yüzde 48,97

- Sazlıdere Barajı yüzde 45,28

- Terkos Barajı yüzde 58,55

- Ömerli Barajı yüzde 56,09