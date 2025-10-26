İstanbul'da bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Valiliği'nden gece saatlerinde açıklama geldi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Söz konusu eylemlerin toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: