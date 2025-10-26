İstanbul'da bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi eylemler yasaklandı

- İstanbul'un Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı.
- Bu yasaklama, çeşitli grupların illegal eylem hazırlığı içinde olduğunun tespit edilmesi nedeniyle alındı.
- Eylemlerin toplum huzurunu bozabileceği ve provokasyonlara yol açabileceği belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden gece saatlerinde açıklama geldi.
Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto ve benzeri eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI
Söz konusu eylemlerin toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Bu kapsamda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart-afiş asılması ve benzeri eylemler 26 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır.