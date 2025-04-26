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Haber Merkezi

İstanbul'da geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı depremler, İstanbul'da bazı vatandaşların sokakta yatmasına neden oldu.

Son olarak dün akşam saatlerinde yaşanan 4.3 büyüklüğündeki artçı sarsıntının da meydana getirdiği panik sonrası, önceki iki geceyi sokakta geçiren bazı vatandaşlar gibi bu geceyi de dışarıda geçirmeyi tercih edenler oldu.

SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN ATEŞ YAKTILAR

Bahçelievler'de bulunan bir boş arazi ve Kuleli Parkı geceyi dışarıda geçirmek isteyen insanlarca dolduruldu.

Ailelerin bir kısmı çadır kurarken, bazıları ise arabalarında uyumayı tercih etti.

Bazı aileler soğuğa önlem almak amacıyla ateş de yaktı.

"EVİMİZDE VE BİNADA ÇATLAKLAR VAR"

Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlardan Muhammet Bilgin, "2 gecedir dışarıdayız. Korkuyoruz, artçılar devam ediyor. Evimizde ve binada çatlaklar var." dedi.

Mehmet Ecer ise, "Evde hafif bir çatlaklık oldu. Yan binayla ayrışma söz konusu oldu. Bu sebeple bir tereddüt yaşadık." derken, akşamüzeri olan 4.3 depreminden sonra gelen artçı depremlerden endişe duydukları için kendilerini dışarı attıklarını belirtti.

"İSTANBUL'DA BOŞ ALAN BULMAK ÇOK ZOR"

Müsait alan olarak burayı gördüklerini ve İstanbul'da park alanları yetersiz olduğu için boş alan bulmanın çok zor olduğunu söylerken, "Burada şu anda 25 kişi var. 3 aileden oluşuyor. Vatandaşların yaşayabileceği park tarzı, ihtiyaçlarını rahat giderebileceği alanların mevcut olması tabi ki talebimiz olacaktır." dedi.

Yabancı uyruklu olan Naif El Abesan ise, 12 yıldır Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

"ARABADA VE YERDE YATIYORUZ"

Deprem olduktan sonra çocuklarının korkup eve gitmek istemediğini söyleyen Abesan, 10 yaşındaki kızının korktuğu için okula da gidemediğini söyledi.

Çadır ve odunla oraya geldiğini ifade etti. Ailesiyle beraber araçta sabahlayacaklarını söyleyen Ferdi Göçer ise şöyle konuştu:

Şu anda eski binalarda oturduğumuzdan, artçı depremlerden ve çocuklarım korktuğu için boş araziye gelmek zorunda kaldık. Şu anda soğuk, çadırımız da yok. Arabada ve yerde yatıyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak yağmur yağarsa eve gideriz, yağmazsa da çoluk çocuk mecburen buradayız. Çadır yok, bir şey yok.

Kuleli Parkı’nda kalan vatandaşlara İBB yardım araçları tarafından sandviç ve meyve suyu ikram edildi.

ÇADIR BULAMAYANLAR BATTANİYELERE SIĞINDI

Bahçelievler'de bulunan bir parkta, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların bazıları da kurulan çadırlarda kalırken, kendine çadır bulamayanlar ise battaniye ve örtülerle sığınacak alanlar oluşturdu.

Çocuklar parktaki oyun gruplarında oynarken, gençler top oynadı.

BAĞLAMA ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİLER

Yine Bahçelievler'de bulunan açık bir alanda geceyi geçiren vatandaşlar ise semaverde demledikleri çayın eşliğinde bağlama çalıp türkü söyleyerek vakit geçirdi.

Ateş başında oturanlar artçı sarsıntıların geçmesini bekledi.

"TEKRAR AYNI ŞEYİ YAŞAYINCA KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK"

Geceyi çadırda geçireceklerini söyleyen Yahya Eminoğlu şunları söyledi:

Çocuklarla 23 Nisan kutlamalarından dönmüştük. Evde kahvaltı yapıyorduk. Bayağı bir sarsıntı hissettik. Çocuklar bayağı bir panik ve tedirgin olduğu için dışarıya çıktık.



İki gündür daha güvenli olduğunu hissettiğimiz kardeşimin evinde kaldık. Bu akşam eve geldik, tekrar aynı şeyi yaşayınca kendimizi dışarıya attık. En son artçıdan sonra tedirginlik ve çocukların huzursuz olmasından dolayı çıktık.

"ARTÇILAR DEVAM ETMEZSE EVİMİZE GİDEBİLİRİZ"

Bahçelievler'de bulunan açık alanda ailesiyle birlikte artçıların geçmesini bekleyen bir kişi ise şu ifadeleri kullandı:

6.2 büyüklüğünde bir deprem uzun zamandır olmamıştı. İyi bir sarsıntı oldu. Büyük depremi bekliyoruz ama alışık değiliz. Çok rahattık, önlem almamız gerekiyordu ama almadık. Normal, rahat bir şekilde yaşıyorduk. 6.2'lik deprem bayağı bir sarstı bizi, dışarıya çıkmak zorunda kaldık.



Bir gün sonra eve geçtik. 4.3 büyüklüğündeki artçı depremin ardından tekrardan dışarıya çıktık. Binamız eski, Bahçelievler'de bu daha da çok, hepsi 95-96 yapımı, neredeyse bizimle yaşıt.



Mecbur dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Rasathaneden kontrollerimizi yapıyoruz. Artçılar devam etmezse, ateşimiz bittikten sonra eve gidebiliriz.

Öte yandan, belediye ekipleri evlerine giremeyen vatandaşlara çay ve ikram dağıttı.