İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalandı ve panikle kendisini dışarıya attı.

Arnavutköy'de erkek kuaförlüğü yapan Fatih Umut Korkut da, depreme küçük bir çocuğu tıraş ederken yakalandı.

ÇOCUĞU KUCAKLAYARAK KAÇTI

Deprem olduğunu fark eden kuaför, koltukta oturan ve şok geçiren çocuğu omuzuna alarak dışarı kaçtı.

O anlar işletme içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK KORKTU AĞLADI, BİZ ONU TESELLİ ETTİK"

Yaşadığı durumu anlatan erkek kuaförü Fatih Umut Korkut, şunları söyledi:

Ben deprem anında bir çocuğu tıraş ediyordum. Herkes 'apar topar' dışarı çıkmaya başladı. Ben de çocuğu alarak dışarıya çıktım. Çok korktu ağladı, biz onu teselli ettik daha sonra tekrar dükkanımıza girdik.



Küçük bir çocuktu, korkunca ben hemen dışarıya çıkardım. Normalde buradan tır geçerken bina sallanıyor ben yine öyle bir şey sandım. Daha sonra birisi bağırınca deprem olduğunu anladım.