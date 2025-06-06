Haberler



Gündem



İstanbul'da bıçakladığı kişinin başında bekleyip cep telefonunu çalıp kaçtı

İstanbul'da bıçakladığı kişinin başında bekleyip cep telefonunu çalıp kaçtı Fatih'te yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Rigay S., tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Yaralının bir süre başında bekleyen şüpheli daha sonra cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.