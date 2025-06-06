İstanbul Fatih'te Mimar Kemalettin Mahallesi'nde, ilginç bir olay meydana geldi.
Yabancı uyruklu Rigay S., henüz kimliği bilinmeyen bir kişiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.
Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAKLADI
Rigay S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı.
Koşarak kaçmak isteyen yaralı, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.
CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTI
Şüpheli, yaralının başında bir süre bekledikten sonra cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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