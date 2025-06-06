DHA

İstanbul Fatih'te Mimar Kemalettin Mahallesi'nde, ilginç bir olay meydana geldi.

Yabancı uyruklu Rigay S., henüz kimliği bilinmeyen bir kişiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLADI

Rigay S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı.

Koşarak kaçmak isteyen yaralı, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTI

Şüpheli, yaralının başında bir süre bekledikten sonra cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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İrem Yılmaz
Editor