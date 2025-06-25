İstanbul'da bindiği yolcu otobüsünden darbedilerek atıldı

İstanbul-Hatay seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünde yolculuk yapan 26 yaşındaki Ö.G., seyahat sırasında yaşanan bir tartışma sonrası darbedilerek gece yarısı otobüsten atıldı.

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Genç kadın; iki otobüs şoförü, bir muavin ve ilgili firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarının ardından darp raporu alan Ö.G.’nin boynunda morluklar oluştuğu öğrenildi.

BOYNUNDA MORLUKLAR OLUŞTU, KOLYESİ KOPARTILDI

Genç kadının avukatı Muhammed Ali Genç, olayın detaylarını şu sözlerle aktardı:

Müvekkilim otobüse bindikten sonra öndeki yolcu, koltuğunu yatırarak müvekkilimi rahatsız etti. Müvekkilim durumu dile getirince tartışma başladı. Öndeki yolcu, 'Rahatsız oluyorsan in' dedi. Ardından olaya şoför karıştı. Müvekkilime hakaret ve tehditlerde bulunarak, öndeki yolcunun haklı olduğunu söyledi. Tartışma büyüyünce gece yarısı otobüsten indirilerek darbedildi. Boynundaki annesinin verdiği manevi değeri yüksek kolyesi koparıldı. Müvekkilim psikolojik olarak yıprandı, panik atak geçirdi.

TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Avukat Genç, şirketin olay sonrası özür açıklaması yapmasına rağmen samimi olmadığını ve müvekkiline tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini ifade etti:

“Otobüs şirketi çalışanları müvekkilimi darbettikten sonra şirketin gerçek sahipleri tarafından tehdit içerikli mesajlar gönderildi. Dava açmaması için baskı yapıldı. Ancak süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Şoförler için uzaklaştırma kararı alındı. Ayrıca savcılığa adam yaralama, hakaret ve tazminat talepli şikâyetlerde bulunduk.”

BAVULUYLA YOLA ATILDI

Genç kadının yaşadığı mağduriyetin detaylarını da paylaşan avukat, sözlerine şöyle devam etti:

Müvekkilim otobüsten atıldıktan sonra bir süre yol kenarında yalnız kaldı. Önce 15 dakika telefonun ışığıyla koparılan kolyesini aradı. Ardından bavulunu sürükleyerek Ankara AŞTİ’ye ulaştı. Hatay’dan erkek arkadaşı araçla gelip onu aldı. Yaşadığı bu olay onu psikolojik olarak çok yıprattı.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Genç kadın, hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek firma ve çalışanlarından şikayetçi oldu.