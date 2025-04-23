Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul Silivri'de 3.9'luk bir deprem meydana gelmişti.

Bu kez ise İstanbul, 6.2'lik şiddetle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şiddetli deprem Bursa, Yalova, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Korkutan deprem dolayısıyla vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM SONRASI İLK DEĞERLENDİRME

X hesabından açıklama yapan Naci Görür, ilk değerlendirmesini yaptı.

Görür açıklamasında, "12 sularında Silivri açıklarında 4 0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." dedi.