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İstanbul’da çöken yolda onarım mesaisi sürüyor

İstanbul’da çöken yolda onarım mesaisi sürüyor Sarıyer ilçesinde, atıl durumdaki bir inşaat alanında çöken istinat duvarı yolun bir kısmını kullanılmaz hale getirdi, yol araç trafiğine kapatıldı. Doğalgaz sıkışmasıyla meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Ekipler, hem altyapı hem de yol onarımı için bölgede yoğun mesai harcıyor.