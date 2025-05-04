Sarıyer Maslak’ta uzun süredir atıl durumda olan bir inşaat alanındaki istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.
Duvarla birlikte yol da çökünce bölge trafiğe kapatıldı, olayın ardından doğalgaz hattında sıkışma yaşandı, panik anları kameralara yansıdı.
YOLUN BİR BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ
Yaklaşık 100 metre ilerde doğalgaz hattında oluşan sıkışma küçük çaplı bir patlamaya neden oldu.
Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri hemen müdahale ederek doğalgaz akışını kesti.
Polis çevre güvenliğini sağlarken, belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yol onarım çalışmalarına başladı.
ŞEHRİN UĞRAK NOKTASINDA ULAŞIM AKSADI
Trafiğe kapatılan yol, İstanbul’un önemli güzergahlarından biri olduğu için sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
İş makineleriyle süren onarım çalışmaları çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırarak bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.
Yolun ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
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