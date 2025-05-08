İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ içerisinde "yabancı terörist savaşçı" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
7 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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