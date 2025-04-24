İstanbul'da deprem paniği

Megakent 6,2 şiddetinde deprem ile sarsıldı...
AFAD'dan edinilen bilgilerde, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
UZMANLARDAN AÇIKLAMA
Deprem sonrası uzmanlardan yapılan açıklamada, panik ile camdan atlayan bazı vatandaşlarımızın yaralandığı bildirildi.
Herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığı kaydedildi.
METRUK BİNALARDA ÇÖKME
Fatih'te metruk binada deprem nedeniyle kısmı çökme meydana geldi. Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için ekipler çalışma yaptı.
Ayrıca, Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta yaklaşık 25 yıldır boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü.
KENTTEN AYRILIYORLAR
İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kentten ayrılanlar, şehrin çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu.
GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER
İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi millet bahçeleri, belediyelerin spor salonları, camiler ve parklarda geçirdi.
OKULLARIN BAHÇELERİ VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULDU
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelindeki okulların bahçesi 50 binin üzerinde vatandaşın kullanımına açıldı.
Okul görevlileri tarafından hazırlanan alanlarda konaklayan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi, çocuklar spor salonlarında oyun oynayarak vakit geçirdi.
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