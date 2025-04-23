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İHA

İstanbul’da meydana gelen şiddetli depremin ardından, birçok kişi güvenli alan arayışıyla açık alanlara yöneldi.

Bahçelievler Kuleli Parkı, kısa sürede yüzlerce vatandaşla doldu.

“EVLERİMİZE GİRMEYE KORKUYORUZ”

Parkta oluşan yoğunluk dikkat çekerken, birçok vatandaş yanlarında getirdikleri piknik malzemeleri ve sandalyelerle uzun süre parkta kalmayı tercih etti.

Deprem sonrası yaşanan tedirginlik hem trafikte hem de çevrede hareketliliğe neden oldu.

YOĞUNLUK DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Adım atacak yerin kalmadığı park, havadan dron ile görüntülendi.

Görüntülerde vatandaşların yoğun şekilde parkın her noktasını doldurduğu görüldü.

Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin parkta güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.