İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremi vatandaşlar, bulundukları noktalarda yaşadı.

Gaziosmanpaşa'da deprem anı bir kuyumcuda kayda geçti.

"DEPREM OLUYOR SAKİN OLUN"

İçeride bulunan vatandaşlar küçük çaplı sarsıntıya önce bir anlam veremedi.

Sarsıntının artması ve orada bulunanlardan birinin 'Deprem oluyor sakin olun' telkinleriyle dükkan tahliye edildi.

AŞAĞI ATLAMAYA ÇALIŞTI

Aralarında bebekli bir kadının da bulunduğu vatandaşlar can havliyle dışarı çıktı.

Sarsıntının şiddetiyle yan binanın alçısının da düştüğü görüldü.

Bu sırada apartmanın 1. katındaki güzellik salonunun sahibi kadın, cama çıkarak aşağı atlamaya çalıştı.

'ATLAMA' DİYE BAĞIRARAK DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Bir yandan yakınlarından haber almak için cep telefonuna sarılan vatandaşlar, diğer yandan büyük panik yaşayan şahsı durdurmak için 'Atlama' şeklinde bağırdı.

Kuyumcuda çalışanlar, yukarı çıkarak kadını camdan indirdi.

İnsan selinin yaşandığı caddedeki panik anları, güvenlik kamerasıyla kayda geçti.

"CAMDAN AŞAĞI ATLAMAYA ÇALIŞTI"

Panik anlarını anlatan kuyumcu çalışanı Okan Erdoğan, şunları söyledi:

Biz rutin bir şekilde çalışıyorduk. Her zamanki gibi müşteri yoğunluğumuz vardı. Bilezik kollarının birden titremesiyle biz de depremin olduğunu anlayamadık. Yerden sert bir tepki gelince deprem olduğunu anladık. O koşuşturmada hemen dışarı çıktık. Çünkü acayip bir ses geldi.



Yan binanın duvarındaki alçı dökülünce biz binanın yıkıldığını düşündük. O esnada müşterilerle beraber dışarı çıktığımızda yan tarafımızda esnaf olan güzellik salonu sahibini camda gördüm. Camdan aşağı atlamaya çalıştı. Onu sakinleştirmeye çalıştık. Kendisi deprem sebebiyle tedirgindi.



Daha sonra bütün arkadaşlar, güzellik salonu sahibini ikna etmeye çalıştık. Daha sonra içeri girip hanımefendiyi indirdik. Ben burada çalışırken tam şurada yerden tokmak vurulmuş gibi bir his aldım. Birkaç adet bileziğimiz de kollardan yere düştü.