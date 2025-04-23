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İHA

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Arnavutköy'de deprem sırasında büyük panik yaşayan vatandaşlar Şehir Parkı'nı doldurdu.

"ÇOCUKLARI ALIP PARKA KAÇTIK"

Bazı vatandaşlar yere halı sererek otururken, bazı vatandaşlar da çadır kurdu.

Çocukları alıp parka çıktıklarını söyleyen Nevzat Bozyiğit, "23 Nisan dolayısıyla çocuklar bizde birikti. Aniden deprem oldu. Bizde çocukları alıp parka kaçtık. Çocuklar korktu" dedi.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR SALLANTI OLDU"

Başka bir vatandaş ise, "Deprem sırasında evdeydik. Çok şiddetli bir sallantı oldu. Önce panik yapmadan çocuklarla bir arada durup daha sonrasında dışarıya çıkmaya çalıştık. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.