İstanbul'da dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depreme Esenler'de bir kadın oturduğu kafede yakalandı.

Depremden kaçmaya çalışan kadın korkudan baygınlık geçirdi.

"BEN EN BAŞTA BAŞIMIN DÖNDÜĞÜNÜ SANDIM"

Arkadaşlarının çığlıkları üzerine kadının bayıldığını gören kafenin garsonu Murathan Karakuzu, sarsıntıya rağmen canını hiçe sayarak bayılan kadını kucaklayıp dışarı çıkardı.

Yaşananları anlatan 23 yaşındaki Karakuzu şöyle konuştu:

Mutfak tarafındaydım. Ardından duvarların sallandığını gördüm. Ben en başta başımın döndüğünü sandım. Sonrasında da çığlık sesleri duyuldu. Deprem olduğunu anladım. Kendimi önce dışarı attım. Daha sonra burada bir çocuğun sıkıştığını gördüm ve onu çıkardım.



23 Nisan'dan dolayı üst katta kadın ve çocukların yoğunlukta olduğunu biliyordum. Onların daha rahat çıkabilmesi için yolu açmaya çalıştım. Yukarıda müşteri kalmadığını düşünüp ben de dışarı çıktım ama bir kişinin bayıldığını duydum. O anda kendimi direkt içeri attım. Kadını kucaklayıp dışarı çıkardım.