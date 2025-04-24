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DHA

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye sürdü.

Deprem İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Balıkesir'de yoğun hissedildi.

Deprem sırasında yaşanan panik anları ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

CANINI HİÇE SAYIP RAFLARI TUTTU

Deprem sırasında bir tekel bayi sahibi, dışarıya çıkıp canını kurtarmak yerine raflardaki ürünleri tutmaya çalıştı.

İş yeri sahibinin yanında bulunan arkadaşının önce dükkandan çıkıp ardından geri dönmesi, en son dışarı çıkması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

MASANIN ALTINA SAKLANDILAR

Gaziosmanpaşa'da bir internet kafede ise depreme yakalananlar, masanın altına girip korunmaya çalıştı.

Esenyurt'ta bir ofiste depreme yakalananlardan birinin çay dolu tepsiyi masaya bırakıp dışarı koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir giyim mağazasında kaydedilen görüntülerde ise depremin etkisiyle askıdaki kıyafetlerin sallandığı anlar dikkat çekti.

İŞ YERİNİN İÇİNDE SAĞA SOLA KAÇTI

Başka bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde ise, deprem anını kaydeden güvenlik kamerasının sarsıntının etkisiyle bozulduğu anlar görülüyor.

Bir mobilya mağazasında kaydedilen görüntülerde ise iş yerinde bulunan kişinin depremin şiddetiyle iş yerinden çıkmak yerine sağa sola kaçması dikkat çekiyor.

BERBER BABA DİYE BAĞIRARAK KAÇTI

Diğer yandan Büyükçekmece'de bir berberde güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler ise depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Müşterinin saç tıraşı olduğu sırada depreme yakalandığı anlarda, berberde bulunanlar 'Allah' diyerek dışarı koşuyor.

İş yeri sahibinin 'Baba' diyerek bağırdığı ve koştuğu anlarda raflarda bulunan spreyler yere düşüyor, koltuklar ise uzun süre sallanıyor.

Güvenlik kamerasının depremin etkisiyle sarsılması ise uzun süre devam ediyor.