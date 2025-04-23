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Haber Merkezi

Deprem gerçeğini bir çok kez yaşayan ülkemiz, bu korku dolu anlarla bir kez daha yüzleşti....

İstanbul'da Silivri merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük paniğe neden oldu.

10 saniye boyunca İstanbul'u ve çevre illeri sallayan depremde, herhangi bir can veya mal kaybı gerçekleşmediği bildirildi.

DEPREME YAKALANANLAR O ANLARI ANLATTI

Artçı sarsıntılar sürerken İstanbullu, kendini sokağa attı.

Gündemi belirleyen röportajlara imza atan Ensonhaber ekibimiz, deprem korkusuyla sokağa çıkan vatandaşlara mikrofon uzattı.

Vatandaşlar, depreme yakalandıkları o korku dolu anları anlattı.

"TUVALETTE YAKALANDIM, BİRAZ SIÇRATTIM"

Depreme tuvalette yakalandığını açıklayan bir genç, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem tuvalette yakalandım. Biraz şıçrattım ama yapacak bir şey yok. Hazırlanmadım, olduğum gibi çıktım dışarı."