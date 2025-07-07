İstanbul’da elektrik panosu peş peşe patlamaların ardından alev aldı

İstanbul Avcılar’da Yapımı tamamlanan ve zemin katında iş yerleri açılan binanın önünde bulunan panodan dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede peş peşe patlamalar yaşandı ve panoda yangın çıktı.

İş yeri sahipleri yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

'BU ÜÇÜNCÜ YANGIN, BİR TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIYOR'

Aynı noktada üçüncü kez yangın yaşandığını söyleyen esnaf Devran Baran, bina müteahhidini suçladı:

“Geçen yangında 150 bin liralık makinemiz yandı. Bu normal değil. Müteahhit bina ruhsatı almadığı için oluyor. Aynı şeyi tekrar yaşıyoruz, ama kimse gelip ilgilenmiyor.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme başlatılırken, panonun bağlı olduğu elektrik altyapısıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Esnaf, olayın tekrarlanmaması için kalıcı çözüm talep ediyor.