İstanbul'da esnaftan İBB'ye "trafo" tepkisi: Bir buçuk yıldır mağduruz

Şişli ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi Samanyolu Sokak’ta bulunan ve caddenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafo, İBB hizmet binası inşaatı çalışmaları kapsamında mevcut yerinden alınarak yol üzerine konumlandırıldı.

Bu değişiklik sonrası hem araç trafiği hem de yaya geçişi kısıtlandı.

Sokak esnafı, yaklaşık 1,5 yıldır süren uygulamanın ticari faaliyetlerini ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor.

"MÜŞTERİLER BURAYI KAPALI SANIYOR"

Mahalledeki esnaflardan terzi Ahmet Beyaz, trafonun uzun süredir sokakta bulunduğunu ifade ederek, kaldırılmasını talep etti. Beyaz, “Tüm esnaf arkadaşlar şikayetçi, bir buçuk yıldır trafo dışarıda. Diğer taraftan gelen insanlar burayı kapalı sanıyorlar.” dedi.

Trafonun iş yerlerinin görünürlüğünü azalttığını savunan Beyaz, bu durumun müşteri kaybına yol açtığını dile getirdi.

"MAL YÜKLEYİP İNDİREMİYORUZ"

Sokakta tekstil üzerine faaliyet gösteren iş yeri sahibi Murat Çubuk da yaşanan mağduriyete dikkat çekti. Çubuk, yolun daha önce trafiğe açık olduğunu ancak trafonun konulmasıyla birlikte ulaşımın zorlaştığını belirtti.

Çubuk, “Yol trafiğe açıktı, şu an yolu da kullanamıyoruz. Esnafımız zor ve mağdur durumda çünkü mal yükleyip, indiremiyor. Uzaktan taşımak zorunda kalıyorlar. Trafo nedeniyle müşterilerimiz başka yerlere kayıyor.” ifadelerini kullandı.

Bölge esnafı, geçici olduğu belirtilen uygulamanın kalıcı hale gelmesinden endişe duyduklarını belirterek, trafonun uygun bir alana taşınmasını talep ediyor. Yaklaşık 18 aydır devam eden durumun hem ticari kayba hem de günlük işleyişte aksamalara yol açtığını dile getiren esnaf, yetkililerden adım bekliyor.