Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ünlülere yönelik uyuşturucu" soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun hem "uyuşturucu madde kullanımı"ndan hem de "halkı kin ve düşmanlığı tahrik"ten tutuklanmıştı.

Tutuklanan Mika Raun, ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ederek okları sevgilisi Batuhan Can'a yönlendirmişti.

"AMSTERDAM'DA KEK YEDİK" İTİRAFI

Birlikte Amsterdam’da 'kek' yediğini itiraf ettiği erkek arkadaşı Batuhan Can gözaltına alınmış, ikilinin saç ve kan örnekleri alınarak Adli Tıp'a gönderilmişti.

Sonuçlar açıklandı.

POZİTİF ÇIKTILAR

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı.