Külliye'deki Ramazan coşkusu sürüyor: İlahisi ile fenomen olan Celal Karatüre de katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliyede Ramazan" etkinlikleri devam ediyor.

Yoğun katılımın olduğu etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıkarken genç ve yaşlı katılımcılar manevi atmosferin tadını çıkarıyor.

Ramazan boyunca devam edeceği açıklanan etkinliklere hacılar da katıldı.

İNANÇ VE İBADETLER PEKİŞİYOR

Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve sohbetlerle katılımcılar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor.

Aileleriyle birlikte programa katılan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte etkinlik alanında vakit geçirerek Ramazan coşkusunu paylaşıyor.

Etkinlikte özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi dikkat çekerken, farklı yaş gruplarından vatandaşların aynı ortamda bir araya gelmesi Ramazan’ın toplumsal dayanışma yönünü de gözler önüne seriyor.

FENOMEN İLAHİ KÜLLİYE’DE YANKILANDI

'Kâbe’de Hacılar' ilahisiyle fenomen haline gelen Celal Karatüre de etkinlikte yer aldı.

Sosyal medyada milyonlara ulaşan ezgileriyle tanınan Karatüre, Ramazan programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatüre’nin seslendirdiği 'Kâbe’de Hacılar' ilahisi etkinlik alanında büyük ilgi gördü.

Katılımcılar zaman zaman sanatçıya eşlik ederken, özellikle çocukların cep telefonlarıyla o anları kayda aldığı görüldü.

İKRAMLAR VE GELENEKSEL RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Program kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, geleneksel Ramazan etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Çocuklara yönelik etkinlikler ve sahne programları renkli görüntülere sahne oldu.