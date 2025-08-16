İstanbul'da etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi

İstanbul'da esintili günler devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos tarihinde megakent dahil bazı iller için kuvvetli rüzgar/fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarı yayımlamıştı.

Uyarıda, Marmara genelinde rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine çıkabileceği bildirilmişti.

RÜZGAR ŞİDDETLERİ

Uzmanlar, rüzgar şiddetini tanımlayan Beaufort ölçeğinde 34-40 km/saat hızın "fırtına", 41-47 km/saatin "kuvvetli fırtına", 48-55 km/saatin ise "tam fırtına" kabul edildiğini; bu aralıklarda ağaç dallarının kırılabildiğini ve rüzgara karşı yürümenin güçleştiğini açıklamıştı.

ARNAVUTKÖY'DE ETKİLİ OLDU

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda yürümekte zorlanan vatandaşlar, rüzgara maruz kalan ağaçlar ve savrulan brandalar görüldü.