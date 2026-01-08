İstanbul'da fırtına etkili oldu: Valilik bilançoyu açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına ile yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, oluşan bilançoyu açıkladı.

sabah saatlerinde başlayıp öğle saatlerinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtınanın etkisiyle 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması olayı yaşandı.

97 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Kentte İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında toplam 97 iç ve dış hat seferinin iptal edildi.

45 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

Fırtına deniz ulaşımını da etkiledi, Boğaz trafiğe bir süre kapalı kaldı, vapur seferleri iptal edildi.

Tuzla, Kartal ve Pendik sahilinde 45 tekne zarar gördü.

GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgâr-fırtınanın etkili olacağı öngörülmüş ve gerekli uyarılar Valiliğimizce yapılmıştır.



Beklenen şiddetli rüzgâr-fırtına, sabah saat 05.00 itibariyle bölgemizde etkili olmaya başlamış olup fırtınanın, bugün saat 22.00’a kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir.

"TOPLAM 350 İHBAR YAPILDI"

İstanbullu hemşerilerimizden, olası çatı uçmalarına, karbonmonoksit – doğalgaz zehirlenmelerine ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz.



İstanbul’da şiddetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden 18.00’a kadar; 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, ⁠1 metruk bina çökmesi, ⁠1 istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir.

Alınan ihbarlara AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri müdahale etmiş olup, fırtınaya bağlı olarak meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan fırtına nedeniyle; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılırken, saat 17.00 itibariyle ise gemi trafiğine yeniden açıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) tüm seferleri ile Şehir Hatları işletmesine bağlı tüm seferler iptal edildi.