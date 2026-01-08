İstanbul'da fırtınadan sanayi de etkilendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor...

Kuvvetli lodos ve yağışın hakim olduğu kentte, günlük yaşamda da büyük zorluklar yaşanmaya devam ediyor.

FIRTINA İŞ YERLERİNİ DE VURDU

Rüzgarın etkisiyle deniz taşarken, yollar ise göle döndü.

İstanbullular zorlu bir iş günü geçirirken, iş yerleri de hava koşullarından nasibini aldı.

ŞİDDETLİ RÜZGARDAN FABRİKA DA NASİBİNİ ALDI

Endüstriyel boya ve çelik macun üretiminde yenilikçi çözümler sunan MSC Color da şiddetli fırtınadan etkilendi.

Kuvvetli lodos, fabrika içindeki malzemeleri savururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YIKICI LODOSTAN SANAYİ DE ETKİLENDİ

Görüntülerde, rüzgarın sesi kulaklarda yankılanırken, endüstriyel malzemelerin de adeta uçtuğu görüldü.

Rüzgarın, malzemeleri bir duvardan diğerine savurduğu anlar görüntülenirken, fırtınanın yıkıcı etkisini sanayi de yaşamış oldu.