İHA
İstanbul Kadıköy’de, gece saatlerinde, dar sokakta park edilen araçlar yüzünden çöp kamyonu ilerleyemedi.
Yolun kapanması nedeniyle sokakta uzun araç kuyrukları oluştu.
Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, olaya müdahale etti.
ÇEVREDEKİLER ARACI ELLERİYLE TAŞIDI
Araç sahibinin bulunamaması üzerine, vatandaşlar aracı elleriyle yerinden kaldırarak kenara çekti.
Aksaklık çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle kısa süre içinde çözüldü.
Bu sayede, sokak yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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