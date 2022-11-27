İstanbul'da hayvanseverler sokağa çıktı

İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen hayvansever kitle, polislere hakaret etti.

Türkiye genelinde sokak köpekleri birçok can aldı.

Korkup kaçarken araç altında kalandan, kuduz olup vefat eden çocuklar için bir kez olsun tepki göstermeyen hayvanseverler, Ankara ve Konya'da yaşanan olaylardan sonra sokağa döküldü.

Polise bağırdı

Ankara, İzmir ve İstanbul'da yürüyüş yapan gruplar, sloganlar attı.

İzinsiz olarak sokağa çıkan hayvanseverler, kendilerini uyaran polislere de tepki gösterip hakaretler etti.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı.