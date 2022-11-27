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    İstanbul'da hayvanseverler sokağa çıktı

    İstanbul'da hayvanseverler sokağa çıktı

    İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen hayvansever kitle, polislere hakaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 19:08
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    Türkiye genelinde sokak köpekleri birçok can aldı.

    Korkup kaçarken araç altında kalandan, kuduz olup vefat eden çocuklar için bir kez olsun tepki göstermeyen hayvanseverler, Ankara ve Konya'da yaşanan olaylardan sonra sokağa döküldü.

    Polise bağırdı

    Ankara, İzmir ve İstanbul'da yürüyüş yapan gruplar, sloganlar attı.

    İzinsiz olarak sokağa çıkan hayvanseverler, kendilerini uyaran polislere de tepki gösterip hakaretler etti.

    Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı.

    hayvansever

    hayvansever

    hayvansever

    hayvansever

    hayvansever

    hayvansever

    hayvansever


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