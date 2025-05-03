İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

Haber Merkezi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 6.2'lik bir deprem meydana geldi.

Bu depremin artçıları zaman zaman İstanbullu vatandaşları yoklarken, geçtiğimiz dakikalarda hissedilen bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, X hesabından depremin şiddeti ve yerine dair hızla bir açıklama yaptı.

AFAD DEPREMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul'da 11.36'da meydana gelen depremin merkez üssünü Tekirdağ Marmaraereğlisi olarak açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ MARMARAEREĞLİSİ

Marmaraereğlisi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 18 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ilçelerinde hissedildi.

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