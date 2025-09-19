Balıkesir'de deprem: İstanbul'da da hissedildi

Türkiye, deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor.

Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından da yeni depremeler meydana geliyor.

Bu da önlem almamız gerektiğini hatırlatıyor...

Geçtiğimiz dakikalarda Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi.

BALIKESİR'DE 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliğinin 9.4 km. olduğu belirtildi

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'de meydana gelen deprem, başta İstanbul olmak üzere, çevre illerden de hissedildi.

Birçok vatandaş telefona deprem uyarısı geldiğini belirtti ve X üzerinden yapılan paylaşımlarda da İstanbul'da da hissedildiğinin altı çizildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ