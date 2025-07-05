Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha yaşadı.

Geride bıraktığımız günlerde Bursa Gemlik'te peş peşe depremler yaşanmıştı.

Bu depremler İstanbul'da da hissedilirken, bugün bir deprem daha oldu.

İstanbul'da birkaç dakika önce hissedilen bir deprem yaşandı.

Deprem'in detayları ise son dakika bilgisi olarak duyuruldu.

SİLİVRİ 3.8 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Silivri'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 14:24 sıralarında meydana gelen deprem, 8.85 kilometre derinlikte kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Çevre illerden de hissedilen deprem sırasında, birçok vatandaşın telefonuna uygulamalardan da mesaj geldi.

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