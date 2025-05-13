İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD açıkladı

Haber Merkezi

İstanbul, geçtiğimiz haftalarda 6.2 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası devam eden artçılar, İstanbulluları tedirgin ediyor.

Son yaşanan gelişmede, geçtiğimiz dakikalarda hissedilen bir deprem daha kayda geçti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, X hesabından depremin şiddeti ve yerine dair bilgilendirmede bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 3.8 olarak paylaşıldı.

DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 20.46'da hissedilen depremin yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ölçüldü.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul'da hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

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